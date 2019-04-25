“اجاكس” يجد خليفة حكيم زياش

هبة سبور

كشفت مصادر إعلام هولندية، اليوم الخميس، أن نادي أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، يفكر في التعاقد مع النرويجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد الإسباني إلى فيتيس أرينهم الهولندي، ليكون بديل الدولي المغربي حكيم زياش , بحيث يمتاز بقدرته على اللعب بنفس القوة والنجاح في مركزي الجناح وصانع اللعب.

وجاء اهتمام الأجاكس باللاعب النرويجي، بالنظر إلى تألقه في مباريات فريقه أرنهيم في الموسم الكروي الحالي، حيث شارك في 29 مباراة، أحرز 6 أهداف، وأهدى 9 تمريرات حاسمة.

يشار إلى أن زياش، بات قريبا من مغادرة فريقه الحالي، حيث يوجد في مفكرة كباريت الأندية الأوروبية كبروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيان، وإنتر ميلان وروما الإيطاليان، ومانشستر سيتي ويوناتيد وأرسنال الإنجليزيان.

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