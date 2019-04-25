إمزورن.. إطلاق رصاصة تحذيرية لتوقيف جانح من ذوي السوابق القضائية

اضطر مقدم شرطة يعمل بمنطقة إمزورن بني بوعياش، صباح اليوم الخميس، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لإغاثة شخص كان ضحية خطر داهم، وذلك بعدما أقدم جانح من ذوي السوابق القضائية على وضع سكين على رقبته، مهددا بتعريضه لجروح خطيرة بسبب خلافات شخصية بينهما.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية لشرطة النجدة معززة بعناصر من الأمن العمومي، كانت قد تدخلت لإنقاذ الضحية وتوقيف الجانح، الذي كان في حالة اندفاع قوية بسبب تعاطي أقراص مهلوسة، غير أن هذا الأخير أبدى مقاومة عنيفة مستعملا سكينين، أحدهما لتهديد الضحية والثاني لتفادي التدخل الأمني، وهو ما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية ارتطمت مع الأرض بسبب ظروف التدخل.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إنقاذ الضحية الذي أصيب بجروح طفيفة، كما تم توقيف الجانح الذي أصيب بدوره بجرح على مستوى الحوض، والذي تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجهوي بالحسيمة رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن دوافع وخلفيات ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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