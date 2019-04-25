عشرات القضاة السودانيين يخرجون في مسيرة بالخرطوم

نُشر بتاريخ :  2019-04-25 - 15:55
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هبة بريس - وكالات

قال قاض إن القضاة السودانيين سيخرجون في مسيرة بعد ظهر اليوم الخميس من المحكمة العليا في الخرطوم إلى مقر الاعتصام خارج وزارة الدفاع لينضموا للمرة الأولى إلى الاحتجاجات الشعبية.

وأطاحت احتجاجات بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد أن قام الجيش بعزله.

والمسيرة هي الأولى للقضاة في السودان، منذ الفترة التي سبقت تولي البشير السلطة في انقلاب عسكري عام 1989، مما يكسبها طابعا رمزيا.

وتقود قوى الحرية والتغيير الاحتجاجات في السودان وتتخذ من الاعتصام منصة لتقديم مطالبها للمجلس العسكري الانتقالي الذي تعهد بتسليم السلطة بأسرع ما يمكن.

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