أكادير: اعتقال سائحين أجنبيين سرقا هاتفين نقالين و”آيباد”

أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت شرطة الحدود بمطار المسيرة بأكادير أمس الأربعاء 24 أبريل، القبض على أجنبيان من جنسية ألمانية وكرواتية بتهمة السرقة.

وفي تفاصيل القضية، فقد توصلت المصالح الأمنية بأكادير ، حسب مصادر هبة بريس، بشكاية من سائحة أمريكية، تفيد تعرض هاتفين لها ولوحة آيباد للسرقة من أحد الفنادق المصنفة بالمدينة.

وبعد البحث الذي أجرته المصالح الأمنية، وبفضل تقنية التعقب الذي أجرته الشرطة العلمية، تم التعرف على مكان تواجد الهواتف، وهو مطار المسيرة، حيث تم تفتيش أمتعة المسافرين الذين كانو ينزلون في نفس الفندق الذي تتواجد به المشتكية الأمريكية.

هذا، وقد عثرت المصالح الأمنية على الهاتفين ولوحة والآيباد في حقيبتين مختلفتين يملكهما كرواتي وألماني كانا بصدد ركوب الطائرة المتجهة إلى مدينة كولن الألمانية.

وبعد حجز ما تم سرقته، تم وضع الأجنبيان تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة النيابة العامة المختصة.

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