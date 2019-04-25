العدالة والتنمية يُدين الهجوم الإرهابي على سريلانكا

هبة بريس

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن إدانتها للتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا الأحد الماضي، مما خلّف مئات الضحايا من القتلى والجرحى.

وجددت الأمانة العامة، في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي، “تنديدها بهذه الممارسات الإجرامية التي تسعى إلى بث الذعر والخوف في نفوس العابدين الآمنين والمسالمين من مختلف الملل والديانات”.

وأمام تنامي هذه الهجومات الإرهابية المجرمة، يضيف ذات البلاغ، وي التي تستهدف دور العبادة والمقبلين عليها من الآمنين المسالمين، خاصة بعد الحادث الإجرامي الغادر بأحد مساجد نيوزيلاندا، فيشدد المصدر ذاته على أن “العنف سلوك مدان من كل الشرائع الدينية والتشريعات الدولية”.

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