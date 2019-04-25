إطلاق خط جوي جديد بين الصويرة ولندن

نُشر بتاريخ :  2019-04-25 - 11:45
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هبة بريس

تعتزم شركة الطيران منخفض التكلفة الإيرلندية “راينير”، إطلاق خط جوي جديد يربط بين لندن – ستانستد ومدينة الصويرة، بداية من 29 أكتوبر المقبل.

وذكر بلاغ للمجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة أن هذا الخط الجوي سيربط بين المدينتين بواقع رحلتين مباشرتين، يومي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع. وأوضح البلاغ أن “هذا الخط الجوي الجديد، الذي يأتي ثمرة جهود متواصلة للعديد من الشركاء، مثل المكتب الوطني المغربي للسياحة، سيكون له تأثير إيجابي على القطاع السياحي بمدينة الصويرة”.

وأضاف المصدر أن الفاعلين السياحيين بالصويرة نوهوا بهذه المبادرة التي تندرج في إطار خطوة للمكتب الوطني المغربي للسياحة لفك العزلة عن المدينة، مشيرا إلى أن هذا الخط الجوي سيمكن الصويرة من اتصال مستمر مع سوق ذات إمكانيات عالية.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي للمدينة، سيتم كذلك إطلاق خط جوي جديد “بروكسل زافينتيم – الصويرة” في 28 أكتوبر المقبل من قبل نفس الشركة.

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