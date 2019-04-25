إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا “حتى إشعار آخر”

هبة بريس - وكالات

ستبقى الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا مقفلة إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي نفذها متطرفون وأوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح، في حين تستمر عملية مطاردة المشتبه بهم الخميس مع نشر تعزيزات للجيش.

واستهدف انتحاريون الأقلية المسيحية على الجزيرة الواقعة جنوب آسيا ونفذوا اعتداءات صباح الأحد في ثلاث كنائس خلال قداس عيد الفصح ما أدى إلى وقوع مجزرة. كما وقعت تفجيرات بالتزامن في ثلاثة فنادق فخمة.

وصرح مسؤول في كنيسة محلية: “بناء لتوصية قوات الأمن ستبقى جميع الكنائس مغلقة” مضيفا: “لن يقام أي قداس حتى إشعار آخر”. وسيتم تشييع الضحايا في مراسم خاصة.

ومع سقوط 359 قتيلا و500 جريح، بحسب آخر حصيلة رسمية، تعتبر هذه الاعتداءات بين الأكثر دموية في العالم منذ اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

ونسبت السلطات حمام الدم إلى “جماعة التوحيد الوطنية” المحلية المتطرفة. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الاعتداءات ونشر شريط فيديو أعلن فيه ثمانية رجال مبايعتهم له.

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