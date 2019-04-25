الكشف عن دور المخابرات المغربية بعد “هجمات سريلانكا”

هبة بريس

زودت أجهزة الاستخبارات المغربية، سريلانكا بمعلومات “حساسة ومهمة”، عقب الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي أوقعت مئات القتلى في البلد الآسيوي.

وقدم المغرب معلومات أمنية إلى سريلانكا بعد 48 ساعة من تنفيذ هجمات عيد الفصح، الأحد، وفقا لما كشفته وكالة الأنباء الهندية الخاصة “IANS”.

وذكر موقع “بزنس ستاندرد”، الخميس، أن المغرب والهند، وهي جارة سريلانكا، ترتبطان باتفاقيات قوية لمحاربة الإرهاب.

وارتفعت حصيلة القتلى في فنادق كنائس بعدة مدن في سريلانكا، إلى 360 قتيلا، إضافة إلى نحو 500 جريح.

وأوقفت الشرطة 18 مشتبها جددا، خلال الليلة الماضية، مما رفع عدد المعتقلين في القضية إلى 58 شخصا، بحسب ما ذكرته الشرطة.

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