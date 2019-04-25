نجم نيجيريا السابق: علينا عبور المغرب ومصر والسنغال للتتويج بكأس الأمم

هبة سبور – شفيق عنوري

أكد جورج فينيدي، لاعب نيجيريا السابق، أن منتخب بلاده يحتاج إلى عبور عدد من كبار القارة من أجل التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية الذي ستحتضنه مصر في الصيف القادم.

وقال فينيدي، في تصريح لأحد المواقع الرياضية النيجيري، إن النسور بإمكانهم تحقيق اللقب القاري، لأنهم يمتلكون مجموعة قوية من اللاعبين.

وتابع، أن على منتخب بلاده أن يكون مستعدا لمواجهة مصر والمغرب والكاميرون والسنغال، والتي اعتبرها أقوى الفرق المرشحة للتتويج باللقب.

وتخوض نيجيريا كأس الأمم، من بوابة المجموعة الثانية، التي تضم أيضا كل من بوروندي ومدغشقر وغينيا.

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