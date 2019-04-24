“بلومبيرغ”: ترامب يدعم هجوم حفتر على طرابلس

هبة بريس ـ وكالات

قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترامب، يدعم العملية العسكرية، التي تقوم بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ميليشيات الشرق ، للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، عن 3 مسؤولين، رفضوا الكشف عن هوياتهم، القول إن هذا الدعم عبر عنه ترامب خلال مكالمته الهاتفية مع حفتر، خلال 15 أبريل الحالي.

ورأى المسؤولون، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أعطى الضوء الأخضر لحفتر، من أجل الهجوم على طرابلس، خلال مكالمة هاتفية أجراها معه سابقا.

وذكرت الوكالة أن مكالمة حفتر مع ترامب، جاءت مباشرة بعد لقاء الأخير بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في البيت الأبيض، ومهاتفته لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اللذان يدعمان اللواء المتقاعد.

وقالت الوكالة، إن هذا الأمر يثير الكثير من الاستغراب.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق، أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وحفتر، بحثت مواضيع التنسيق المشترك في محاربة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

وفي 9 أبريل الحالي، التقى ترامب بالسيسي في البيت الأبيض، بينما أجرى مكالمة هاتفية مع ولي العهد الإماراتي في 14 من نفس الشهر.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة “الوفاق” وحفتر.

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