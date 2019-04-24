العثماني والنائب العام القطري يؤكدان على جودة علاقات المغربیة القطرية

هبة بريس ـ و م ع

أكد رئیس الحكومة السید سعد الدین العثماني والنائب العام القطري السید علي بن فطیس، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء بالرباط، على جودة علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربیة بدولة قطر.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السیدين سعد الدين العثماني وعلي بن فطیس أكدا، أيضا، على مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتنسیق المستمر بین البلدین في المحافل الدولیة.

وأوضح البلاغ أن النائب العام القطري، الذي یقوم بزیارة عمل للمغرب، شدد على المكانة المتمیزة للمملكة المغربیة بین دول الأمة العربیة، وتاریخ المغرب الحافل بالمحطات المشرفة.

كما نوه -يضيف البلاغ- بالدعم الذي تقدمه المملكة، تحت القیادة الرشیدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لمختلف المبادرات الأممیة في مجال إحقاق القانون.

وأضاف المصدر ذاته أن المحادثات تناولت آفاق التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بالنزاھة ومحاربة الفساد وإمكانیات ربط شراكات بین المؤسسات المغربیة والقطریة المعنیة بمحاربة الفساد.

كما تطرقت لسبل نقل مجموعة من المناھج التعلیمیة المغربیة، في مجال القانون خاصة، لدولة قطر، في إطار برامج للتعاون بین الجامعات.

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