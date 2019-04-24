استقالات من المجلس العسكري السوداني استجابة للثورة

هبة بريس ـ وكالات

تأكيداً لانفراج مراسل “الخليج أونلاين”؛ أعلن المجلس العسكري السوداني عن استقالة ثلاثة من أبرز قادته، استجابة لقوى الثورة التي طالبت بإقالتهم من منصبهم.

وقال المجلس، عقب انتهاء الاجتماع مع قوى الثورة مساء الأربعاء، إن القادة العسكريين الثلاثة المستقيلين من منصبهم هم: الفريق أول عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر.

وكانت مصادر سودانية مطلعة كشفت لـ”الخليج أونلاين”، اليوم الأربعاء، عن توجه المجلس العسكري الانتقالي لإقالة رئيس اللجنة السياسية، عمر زين العابدين؛ استجابة لقوى الثورة.

وأكدت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها، أن المجلس العسكري سيعلن القرار في غضون الساعات القادمة، خلال اجتماعه مع قوى الثورة السودانية التي دعاها للاجتماع في القصر الجمهوري بالخرطوم.

ووجهت قوى “إعلان الحرية والتغيير” بالسودان، أمس، نداء عاجلاً للجماهير في كل أحياء العاصمة الخرطوم؛ لتسيير مواكب إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، والاحتشاد للحيلولة دون محاولات بعض الجهات فض الاعتصام.

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