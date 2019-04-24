ليفربول أكبر الخاسرين من فوز السيتي بـ”ديربي مانشستر”

هبة بريس ـ القسم الرياضي

حسم نادي مانشستر سيتي، ديربي المدينة لصالحه بفوزه في ملعب جاره اللدود مانشستر يونايتد بثنائية دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب “أولد ترافورد”، انتهى الشوط الأول من “ديربي مانشستر” بالتعادل السلبي، قبل أن يبسط الفريق السماوي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني.

ونجح البرتغالي برناردو سيلفا وزميله الألماني ليروي ساني في تسجيل الهدفين في الدقيقتين الـ54 و66 من عُمر اللقاء، ليحقق السيتي فوزه الثاني على اليونايتد هذا الموسم، بعد مباراة الدور الأول بنتيجة (3-1).

بهذا الانتصار اقترب “السيتزن” من الحفاظ على لقب “البريميرليغ” بوصوله إلى 89 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقاً بنقطة وحيدة على ليفربول، في حين تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة بالمركز السادس.

بهذه النتيجة بات مان سيتي يملك مصيره بين يديه؛ إذ أنه سيتوّج بطلاً للبطولة الإنجليزية الأشهر في العالم في حال فوزه في لقاءاته الثلاثة المقبلة، بغض النظر عن نتائج رفاق النجم المصري محمد صلاح.

وفي مباراة ثانية مؤجلة من الجولة الـ31 أيضاً، حقق وولفرهامبتون انتصاره الأول على آرسنال في تاريخ مواجهات الفريقين؛ بعدما تغلّب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 51 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد آرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس.

جاءت ثلاثية وولفرهامبتون في الشوط الأول عن طريق البرتغالي روبين نيفيز والآيرلندي مات دوهيرتي والبرتغالي دييغو جوتا في الدقائق الـ28 و37 و45.

وتمكن آرسنال من تقليص النتيجة في الدقيقة الـ80 عبر اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، لكن هذا الهدف لم يكن كافياً لمنع النتائج السلبية لـ”المدفعجية” في الفترة الأخيرة بالبريميرليغ.

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