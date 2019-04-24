الرجاء يهزم الحسنية ويعزز مركزه في وصافة البطولة

نُشر بتاريخ :  2019-04-24 - 21:53
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هبة بريس ـ القسم الرياضي

فاز فريق الرجاء البيضاوي على ضيفه حسنية أكادير، بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم مؤجل الدورة ال17 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وافتتح الفريق السوسي نتيجة اللقاء بواسطة كريم بركاوي في الدقيقة 63، قبل أن يقلب الرجاء تأخره إلى فوز عن طريق كل من محسن ياجور (د67)، والكاميروني فابريس نغاه (د84).

ورفع الرجاء بعد هذا الفوز رصيده إلى 47 نقطة، وقلص الفارق مع المتصدر الوداد البيضاوي إلى 6 نقاط، فيما ظل حسنية أكادير في المركز الثالث بمجموع 36 نقطة، مناصفة مع اتحاد طنجة.

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