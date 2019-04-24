” البيئة ” تجمع تلامذة ثانوية المستقبل بإنزكان بطلبة جامعة ابن زهر

هبة بريس ـ الرباط

جمع ” المجال البيئي ” بين طلبة باحثين من جامعة ابن زهر وتلاميذ ثانوية المستقبل الإعدادية بإنزكان، يوم أمس الثلاثاء 23 ابريل الجاري، في نشاط علمي إحتضنته ثانوية المستقبل الإعدادية بإنزكان .

الزيارة نظمها طلبة نادي الشباب الباحثين للكيمياء والنادي الاخضر بكلية العلوم التطبيقية ابن زهر مسلك الماستر والدكتوراة، بحضور فؤاد سنان ” عميد الكلية التطبيقية ، و محمد شيبان ” أستاذ بكلية العلوم، والأستاذ ” سليمان ليبب ” مديرالمؤسسة، ” نور الدين السليماني ” ممثل الوكالة المتعددة الخدمات أكادير، و ” محمد الطيبي ” رئيس جمعية الأمان للبيئة والتنمية، و” محمد بوهدا ” منسق النادي البيئي والصحي، فضلا عن الطلبة الباحثين وتلاميذ وتلميذات النادي البيئي.

وكانت المحطة الأولى من هذا اليوم العلمي تحت سقف القاعة المتعددة التخصصات تمحورت فقراتها على مداخلات، وكلمات، وعروض مصورة، وحملة تحسيسية حول موضوع الماء وإعادة التدوير.

المحطة الثانية، انتقل الوفد إلى الضيعة الإيكولوجية للوقوف على هذا المشروع الفريد من نوعه، وتمت بالمناسبة غرس شجرة من طرف الطلبة الباحثين كعربون شراكة متينة مع المؤسسة، كما سلموا لمدير المؤسسة هدايا وتذكارات متنوعة.

المحطة الثالثة، زار الوفد القاعة الخاصة بعملية تدوير المتلاشيات الورقية والبلاستيكية التي يتم تجميعها في حاويات خاصة وتحويلها إلى أشكال ومجسمات تحت إشراف السيدة ” ابتسام بلخو ” أستاذة التربية التشكيلية.

المحطة الأخيرة، اختتم الوفد جولته بالوقوف عند جدارية تشكيلية ضخمة من تصميم الطلبة الباحثين بمشاركة تلاميذ النادي الذين بصموها بأناملهم حتى تبقى شاهدة على هذا النشاط المتميز.

وأنهى التلاميذ والطلبة يومهم العلمي في أجواء امتزجت فيها المعرفة الاكاديمية بالمعرفة المدرسية، وأسست لشراكة متينة بين الطرفين.

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