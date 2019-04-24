سرقة وقرصنة مكالمات ..توقيف مستخدمات بمركز نداء غير مرخص بخريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

مواصلة للأبحاث التي تجريها مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني حول تورط مجموعة من مراكز النداء الغير مرخصة في سرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف ثمانية مستخدمات بمركز نداء غير مرخص بمدينة خريبكة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها فرق الشرطة القضائية، بالتنسيق من المصالح المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، أسفرت عن رصد نشاط هذا المركز الذي يشتبه في استغلاله في استقبال مكالمات من الضحايا وتحويلها إلى أرقام دولية، وبالتالي استنزاف رصيدهم من المكالمات وتكبيد الفاعلين في مجال الاتصالات أعباء مالية بملايين الدراهم.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش والحجز المنجز بهذا المركز مكنت، أيضا، من ضبط مجموعة من الهواتف المرتبطة مباشرة بشبكة الإنترنيت، وأخرى موصولة بخطوط هاتفية أرضية، فضلا عن حواسيب مكتبية وأجهزة توزيع للمكالمات مرتبطة بحواسيب خاصة تحولها لمكالمات دولية.

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