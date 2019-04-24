صراعات فصائلية تنسف ندوة أحمد الريسوني بكلية الآداب بتطوان

هبة بريس ـ الرباط

نسف طلبة محاضرة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني الذي حضر للندوة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، بدعوة من “منظمة التجديد الطلابي” (الذراع الطلابي لحركة التوحيد والإصلاح)

وحسب مصادر الموقع فإن نسف ندوة الريسوني، كان بسبب صراعات فصائلية حول تنظيم أنشطة ثقافية بالكلية، بين طلاب ينتمون لفصيل الطلبة القاعديين ومنظمة التجديد الطلابي.

وقالت مصادرنا أنه واثناء شروع الريسوني في الحديث تفاجأ الحضور بـهجوم مباغت من طرف عشرات الطلبة المنتمين لفصيل يساري قاعدي، اذ اقتحموا القاعة بالقوة ما نتج عنه مشادات بين عناصر من المنظمة وفصيل الطلبة القاعدين بينما غادر الريسوني الندوة مستعينا بعناصر من اللجنة المنظمة

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