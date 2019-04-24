حريق مهول يتسبب في مصرع رضيع بطنجة ( صورة )

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

لقي رضيع يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه اليوم الاربعاء 24 أبريل ، اثر حريق مهول شب بأحد المنازل الكائنة بحي “بنديبان” بمدينة طنجة .

الهالك عثر عليه متفحما بعد اخماد الحريق ، وسط حالة من الصدمة لدى والدته التي كانت تتواجد خارج البيت وقت اندلاع الحريق ، حيث تم نقل جثته صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس بطنجة .

هذا ورجحت مصادرنا ان يكون تماس كهربائي قد تسبب في اندلاع الحريق المهول ، الذي تمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة عليه والحليلولة دون انتقال السنة نيرانه الى المباني المجاورة ، بينما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث لتحديد ظروفه وملابساته .

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0