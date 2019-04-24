حريق مهول يتسبب في مصرع رضيع بطنجة ( صورة )

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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس
لقي رضيع يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه اليوم الاربعاء 24 أبريل ، اثر حريق مهول شب بأحد المنازل الكائنة بحي “بنديبان” بمدينة طنجة .
الهالك عثر عليه متفحما بعد اخماد الحريق ، وسط حالة من الصدمة لدى والدته التي كانت تتواجد خارج البيت وقت اندلاع الحريق ، حيث تم نقل جثته صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس بطنجة .
هذا ورجحت مصادرنا ان يكون تماس كهربائي قد تسبب في اندلاع الحريق المهول ، الذي تمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة عليه والحليلولة دون انتقال السنة نيرانه الى المباني المجاورة ، بينما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث لتحديد ظروفه وملابساته .
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