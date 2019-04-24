الPPS يستنكر خذلان ”البيجيدي“ بانتخاب هياكل الغرفة الأولى

هبة بريس – الرباط

استنكر حزب التقدم والاشتراكية، انقلاب حزب العدالة والتنمية على الاتفاق السابق بين الحزبين، خصوصا فيما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية.

وجاء موقف حزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه لحزب التقدم والاشتراكية يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 بجدول أعمال تضمن تدارس أخر تطورات المشهد السياسي الوطني، والتداول في الوضع التنظيمي بارتباط مع التحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب ومسلسل انعقاد اجتماعات المجالس الاقليمية في دورتها الربيعية.

وكشف بلاغ صحفي أنه في بداية أشغال هذا الاجتماع، ”وقف المكتب السياسي عند ما عرفته جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية، خاصة ما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة، حيث سعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية“.

وأضاف البلاغ :”وأمام تشبت نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية“.

واسترسل أنه وبهذا الخصوص،” فإن المكتب السياسي للحزب إذ يعبر عن أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية، فإنه ينوه بالدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح“.

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