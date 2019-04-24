صفحة الدوري الإسباني تتمنى التوفيق للوداد الرياضي

نُشر بتاريخ :  2019-04-24 - 16:38
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ادريس دحني – هبة سبور

نشرت الصفحة الرسمية للدوري الاسباني لاليغا تدوينة تمنت فيها التوفيق للوداد الرياضي المقبل على مباراة قوية أمام صانداونز الجنوب افريقي برسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

واعتادت الصفحة الرسمية للدوري الاسباني أن تتفاعل مع مشاركات وتتويجات الأندية المغربية والمنتخب الوطني في المحافل الإفريقية والدولية , وقد لقيت التدوينة تفاعلا كبيرا من طرف الجماهير المغربية .

وسيواجه فريق الوداد البيضاوي صانداونز الجنوب افريقي برسم ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله , وبحيث سيحاول أبناء البنزرتي تحقيق نتيجة جيدة تخول لهم لعب مباراة الاياب بأريحية .

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