“البيجيدي” يدعو مناضليه إلى المشاركة في احتفالات “عيد العمال”

هبة بريس - الرباط

بمناسبة العيد الأممي لفاتح ماي، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قيادات ومناضلي حزب العدالة والتنمية، للمشاركة إلى جانب نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في الاحتفال بهذا الاستحقاق العمالي السنوي الهام عبر الحضور والتأطير.

وأوضحت الأمانة العامة، في بلاغ لها، أن هذه الدعوة تأتي “تكريسا لمنهج حزب العدالة والتنمية في دعم احتفالات نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالعيد الأممي لفاتح ماي.

و أكد البلاغ، على “قيمة الشراكة بين حزب العدالة والتنمية ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، مشيرا الى أن “هذه الشراكة قائمة على مبادئ النضال المشترك من أجل مغرب تسوده العدالة وتُصان فيه الحقوق”.

وأضاف الحزب، أنه “تعزيزا لما يقوم به الحزب من موقعه، وتعزيزا للنضالات الجادة لنقابة الاتحاد الوطني، فإن المرحلة تستدعي اليوم، الانكبابَ على تقييم هذه الشراكة وتطويرَها بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين ويحقق المصالح العليا للوطن والمواطنين”.

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