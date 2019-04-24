هنغاريا تفرض حظر على الرحلات الجوية الليلية

هبة بريس - وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية الأربعاء 24 أبريل ، أن الحكومة قررت فرض حظر على الرحلات الجوية الليلية ،اعتبارا من غشت القادم.

ويهم هذا القرار،الذي وقعه وزير الابتكار والتكنولوجيا الهنغاري لاسزلو بالكوفيس ،بالخصوص المطار الدولي للعاصمة بودابست “ليزت فيرينيك” ،حيث ستتوقف الرحلات الجوية الليلية واقلاع وهبوط الطائرات من منتصف الليل وإلى غاية الساعة 5 صباحا.

واستثنى القرار نزول الطائرات في الحالات الاستثنائية ،التي تتعلق بالظروف الجوية القاسية أو الحالات الأمنية الاستثنائية ،المرتبطة بتحويل طائرة ما أو عمل إرهابي أو الحاجة إلى مساعدة طبية فورية.

وأرجع المصدر اتخاذ هذا القرار الى مستوى الضوضاء الناجم عن إقلاع وهبوط الطائرات ،الذي تجاوز المستوى المقبول.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0