الناظور .. شخصان يضرمان النار بصديقهما خلال جلسة لاحتساء “الدوليو”

هبة بريس

علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بالناظور، أن شخصا يبلغ من العمر 34 سنة وافته المنية بالمستشفى، صباح اليوم الأربعاء، بسبب مضاعفات الحروق العمدية من الدرجة الثالثة التي كان قد تعرض لها أول أمس الاثنين.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعلومات الأولية للبحث تشير الى أن الضحية وشخصين آخرين، من ذوي السوابق القضائية، كانوا بصدد احتساء مادة مسكرة ” الدوليو”، قبل أن يدخلوا في خلاف بينهم تطور إلى إضرام النار عمدا في جسد واحد منهم، والذي أصيب بحروق من الدرجة الثالثة استدعت نقله إلى المستشفى، بينما تم إيقاف المشتبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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