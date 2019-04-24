رئيس الفلبين يهدد كندا بـ”قوارب القمامة”

نُشر بتاريخ :  2019-04-24 - 14:36
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هبة بريس - وكالات

هاجم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، كندا ضمن نزاع طويل حول نفايات كندية تم تصديرها إلى بلاده وهدد بإعادتها إلى هناك.

وقدمت مانيلا عدة احتجاجات دبلوماسية إلى كندا بسبب أطنان من النفايات التي تم شحنها إلى الفلبين بين عامي 2013 و2014.

وأوضحت كندا إن الشحنة كانت صفقة تجارية ولم تدعمها الحكومة.

وقال دوتيرتي للمسؤولين الليلة الماضية “بالنسبة للقمامة الكندية.. أريد إعداد قارب”.

وأضاف “من الأفضل أن يسحبوا هذا الشيء وإلا فسأعيده بحرا إلى كندا وألقي قمامتهم هناك”.

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