قيادي تجمعي: تصريح بوانو يضم “مغالطات” وساكنة مكناس تفتخر بمعرض الفلاحة

لبنى أبروك – هبة بريس

رد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس، بدر الطاهري، عن تدخل البرلماني “البيجيدي” عبد الله بوانو، حول المعرض الدولي للفلاحة.

القيادي التجمعي، أكد في حديث مع “هبة بريس”، على أن تصريح بوانو ضم عدد من المعطيات المغلوطة حول المعرض، مشيرا الى أن هذه الدورة شهدت نجاحا مهما وسجلت إقبالا كبيرا على غرار باقي الدورات السابقة.

وأضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن عددا من الشركات والفاعلين بمختلف القطاعات يستفيدون من المعرض تجاريا وسياحيا وخدماتيا، لافتا الى أن المنطقة تعرف انتعاشا اقتصاديا مهما طيلة أيام الحدث.

وشدد البرلماني التجمعي، على أن ساكنة مكناس تعتز وتفتخر بتنظيم هذا المعرض، وتنتظر كل سنة هذا “العرس الاقتصادي” الذي جعل من مدينتهم وجهة وطنية ودولية لجميع الفاعلين بالمجال، وعاد بالنفع الكبير عليهم.

وعن دعوة بوانو الى تشييد موقع لتنظيم المعرض، أشار الطاهري الى أن القرار يهم عددا من الفاعلين والمتدخلين الذين من حقهم دراسة المقترح ومناقشته بشكل جدي ومعمق، لافتا الى أن الأرض التي تحدث عنها البرلماني البيجيدي تقع بموقع بعيد عن المدينة ما سيحرم الساكنة من زيارة المكان ومن التسويق السياحي والثقافي لمدينتهم.

وتابع البرلماني التجمعي قائلا:”السي بوانو ايلا بغا يبني مكان للمعرض يختار موقع وسط المدينة باش نحركو المنطقة اقتصاديا ونسوقو ليها سياحيا ونقربوه من أبناء المنطقة”، قبل أن يسترسل قائلا:”‘ومن بعد يقلب على الشركاء والممولين وبدورها وزارة الفلاحة كاعما أتبخل اذا كانت جدوى من تشييد المكان”. يؤكد الطاهري

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