زياش يواصل تألقه في الدوري الهولندي

هبة سبور

يواصل الدولي المغربي حكيم زياش لاعب نادي أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، تأكيد نجوميته في الموسم الكروي الحالي من الدوري الهولندي الممتاز 2018-2019.

ففي المباراة التي جمعت فريقه وفيتس أرنهيم، برسم الجولة 32، تمكن من منح الأجاكس الهدف الأول في الدقيقة 41، ما رفع معنويات زملائه الذين نجحوا في إضافة ثلاثة أهداف أخرى، وبالتالي إنهاء المباراة بنتيجة (4-2).

ونال زياش نقطة (8.1) كثاني أحسن نقطة في تشكيلة الفريقين، من طرف موقع “صوفا سكور” المتخصص في تقييم الدوريات الكروية العالمية، وذلك بعد زميله الصربي تاديتش (9.7).

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