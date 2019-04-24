مكناس .. توقيف شخصين متورطين في الحيازة والاتجار في المخدرات

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصـالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 23 أبريل، من توقيف شخصين، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهما في الحيازة والاتجار في مخدر الإكستازي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط المشتبه فيهما على متن سيارة عند قدومهما من مدينة طنجة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة عن حجز 3.891 قرص من مخدر الإكستازي، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا لعملية تنشيط إجراءات الاستعلام الجنائي، وكذا في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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