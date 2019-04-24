الرميد ينفي منع “جمعية الهايج” من تنظيم مؤتمرها

هبة بريس - الرباط

نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، المغالطات المتداولة بخصوص منع جمعية الهايج من تنظيم مؤتمرها.

وقال الرميد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:”تبعا لما تم تداوله من كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممنوعة من تنظيم مؤتمرها المقرر يوم الجمعة 26 ابريل الجاري ببوزنيقة.. ولكل غاية مفيدة ، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أمس واليوم أنه وبخلاف مايروج، ليس هناك أي قرار بالمنع ، وهو ما أخبر وزير الدولة به رئيس الجمعية السيد احمد الهايج”.

لذلك يؤكد وزير الدولة، يضيف الرميد، أن الجمعية غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها، وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة.

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