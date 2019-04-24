السيسي يأمر بالإفراج عن آلاف السجناء

هبة بريس - وكالات

أفرج قطاع السجون المصري عن 3094 سجينا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس المصري بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

وشكل قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى مصر كلها، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى شمول قرار العفو 2968 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو في فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 126 سجينا إفراجا مشروطا.

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