بلجيكا تحتضن لقاءا للتعايش وتسامح الديانات السماوية – المغرب نموذجا

أحمد مصباح – هبة بريس

بدعوة من (جاك بروتشي)، رئيس مجلس الشيوخ البلجيكي، ومحمد عامر، سفير المملكة المغربية ببلجيكا، عقد، أمس الثلاثاء، مجلس الشيوخ البلجيكي لقاء حول “التعايش السلمي”، تحت شعر: “اليهود في بلاد الاسلام، المغرب كمثال”.

اللقاء حضره (أدتدري أزلاي)، مستشار عاهل المملكة المغربية، الملك محمد السادس، إلى جانب عدة شخصيات مسلمة ومسيحية ويهودية وازنة.

وقد كان أيضا من أهم من سجلوا حضورهم بقوة أشغال هذا اللقاء الهام، الذي كان عنوانا لتعايش وتسامح الديانات السماوية، والذي يعتبر المغرب نموذجا يحتدى به في العالم، فيدرالية اتحادات مساجد فلاندرن، وفدرالية مساجد بروكسيل، ورابطة الائمة، وجمعيات أخرى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0