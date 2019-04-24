الرصاص يلعلع بالبيضاء لتوقيف مجرم هاجم والدته وأسرته بالسلاح الأبيض

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن الدار البيضاء لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، مساء أمس الثلاثاء، وذلك لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، حاول تعريض والدته وأفراد عائلته لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه، الذي كان موضوع شكاية بالعنف ضد الأصول، حاول الاعتداء على أفراد عائلته وثني والدته عن تقديم الشكاية في دائرة للشرطة، مؤازرا بأربعة أشخاص من أصهاره ومعارفه، وهو ما اضطر مفتش الشرطة الممتاز إلى التدخل الفوري وإشهار سلاحه الوظيفي، وهو ما مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيهم.

وأضاف المصدر ذاته أن شرطيين أصيبا بجروح خفيفة في هذا التدخل الأمني، الذي أسفر عن توقيف المشتكى به وثلاثة أشخاص آخرين، والذين أوضحت إجراءات المعاينة والتفتيش أنهم كانوا تحت تأثير حالة التخدير وبحوزتهم أقراص مهلوسة.

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي من طرف فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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