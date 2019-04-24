طنجة .. اعتقال برتغالي متورط في شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن برتغالي، يبلغ من العمر 47 سنة، مبحوث عنه على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية البرتغالية منذ سنة 2017 من أجل قضايا الاتجار الدولي في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بأن توقيف المشتبه به يأتي في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تكثيف إجراءات ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرها من صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث أوضحت أن المشتبه فيه كان يقيم بطريقة غير قانونية بالمغرب، كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة داخل الشقة التي يكتريها من حجز 200 غرام من مخدر الشيرا وجرعات من مخدر الكوكايين وهواتف نقالة وسيارة، والتي تم وضعها رهن إشارة البحث المنجز في هذه القضية.

وقد تم، حسب البلاغ، إيداع المواطن البرتغالي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات البرتغالية المختصة بواقعة الإيقاف من أجل إرسال ملف التسليم عبر الطريق الدبلوماسي.

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