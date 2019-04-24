مدرب النصر يحسم الجدل حول مشاركة امرابط امام الاتحاد

هبة سبور

كشف مدرب نادي النصر السعودي روي فيتوريا أن الدولي المغربي نور الدين أمرابط بات جاهزاً للعودة للتشكيلة الأساسية للفريق النصراوي إستعدادا لنصف النهائي الكبير لكأس خادم الحرمين الشريفين والذي سيجمع الغريمين الاتحاد والنصر.

ويحل أصدقاء أمرابط حمد الله ضيوف على الدوليين كريم الأحمدي ومروان داكوستا يوم السبت 27 أبريل على إستاد الجوهرة المشعة.

يذكر أن الدولي المغربي غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد الزوراء العراقي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا بسبب الإصابة التي تعرض لها تعرض لها في مباراة الرائد بالجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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