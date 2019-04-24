زلزال مرتقب سيضرب عدد من المسؤولين ” المتخادلين”

نُشر بتاريخ :  2019-04-24 - 10:53
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يتداول في الصالونات السياسية هذه الأيام، خبر غير مفرح لعدد من المسؤولين ” المتخادلين” بعد فشلهم في تدبير أمور المؤسسات التي عينوا لتدبيرها.

وسيستهدف “الزلزال” مدراء مؤسسات عمومية وولاة وعمال لم يفلحوا في تنزيل المشاريع وتسريع وتيرتها، و كتابا عامين لبعض الوزارات والمفتشيات العامة.

وستأتي الاعفاءات من المهام، نتيجة تقارير مفصلة عن عمل هؤلاء، رفعت الى العاصمة الرباط، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، بسبب تعثرات في تفعيل مشاريع وبرامج استنفدت وقتها الزمني المحدد لها، كما أن ملف ” التعاقد” بدوره سيعصف بمسؤولين بوزارة التعليم.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الملك يبرق “الكوميدي” الذي انتخب رئيسا لاوكرانيا: “تهانينا الحارة لكم”

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فولوديمير زيلينسكي بمناسبة انتخابه رئيسا لأوكرانيا. …