زلزال مرتقب سيضرب عدد من المسؤولين ” المتخادلين”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يتداول في الصالونات السياسية هذه الأيام، خبر غير مفرح لعدد من المسؤولين ” المتخادلين” بعد فشلهم في تدبير أمور المؤسسات التي عينوا لتدبيرها.

وسيستهدف “الزلزال” مدراء مؤسسات عمومية وولاة وعمال لم يفلحوا في تنزيل المشاريع وتسريع وتيرتها، و كتابا عامين لبعض الوزارات والمفتشيات العامة.

وستأتي الاعفاءات من المهام، نتيجة تقارير مفصلة عن عمل هؤلاء، رفعت الى العاصمة الرباط، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، بسبب تعثرات في تفعيل مشاريع وبرامج استنفدت وقتها الزمني المحدد لها، كما أن ملف ” التعاقد” بدوره سيعصف بمسؤولين بوزارة التعليم.

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