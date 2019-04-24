القنيطرة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح الأربعاء 24 أبريل :

– القنيطرة : 20 ملمتر

– إفران : 15 ملمتر

– تازة : 14 ملمتر

– سيدي سليمان : 13 ملمتر

– تطوان وفاس وبنسليمان : 12 ملمتر

– الرباط : 10 ملمترات

– الصويرة : 9 ملمترات

– العرائش : 8 ملمترات

– مكناس : 7 ملمترات

– طنجة والدار البيضاء : 6 ملمترات

– الناظور وخريبكة : 5 ملمترات

– بني ملال : 4 ملمترات

– مراكش والحسيمة وسيدي إفني : 3 ملمترات

– تزنيت : ملمتران

– طانطان : ملمتر واحد

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