نجم الرجاء يقترب من مغادرة الفريق

هبة سبور – شفيق عنوري

اقترب الليبي سند الورفلي، نجم الرجاء الرياضي، من مغادرة الفريق، بعد أن توصل بعرض مغري من أحد الأندية القطرية للاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر الورفلي واحدا من أبرز لاعبي الرجاء، حيث ضمن مكان أساسيا في الفريق البيضاوي منذ وصوله إليه معارا من أهلي طرابلس الليبي، الصيف الماضي.

ويحاول مسؤولو النادي “الأخضر” إقناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق، بعد أن وافق الأهلي، على بيع اللاعب ل”النسور” بشكل نهائي، غير أن الورفلي يسعى لتغير الأجواء وبدء تجربة جديدة.

وقدم الورفلي يوم الأحد الماضي، أداء مميزا خلال مباراة الديربي، التي جمعت الرجاء بغريمه التقليدي الوداد، الأمر الذي جعل جماهير “الأخضر” تختاره نجما للموقعة، في استفتاء أجراه النادي على موقعه الرسمي.

يشار إلى أن عدة أندية، كانت قد أبدت رغبتها في الاستفادة من خدمات الورفلي في الموسم الكروي المقبل.

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