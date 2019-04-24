مادورو يعلن عن سيطرته الكاملة على فنزويلا

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن حكومته تشرف على بلاده بالكامل.

وقال مادورو في التلفزيون الرسمي: “نشهد إشرافا كاملا للحكومة وإدارة القوات المسلحة على أراضي البلد. وأنا كرئيس شرعي أقوم بإدارة العلاقات الوطنية والخارجية وتنفيذ كل التزاماتي”.

وأكد مادورو أن حكومته “ستواصل إدارة البلاد حاملة الدستور في يدها، وبشكل ديمقراطي وبالتعاون مع الشعب”.

وتابع: “ستدخل المحاولة الفاشلة للانقلاب على الدولة في تاريخ بلادنا وكأنها كوميديا. في البداية تمثل هذه القصص مأساة ثم تتكرر ككوميديا. وقد شهدنا في 11 أبريل عام 2002 مأساة هنا، في قصر ميرافلوريس (محاولة الإطاحة بنظام هوغو تشافيز) والآن شهدنا في 23 يناير الماضي تكرارا لنفس القصة ككوميديا”.

كما وصف مادورو محاولة سيطرة المعارضة، وخاصة رئيس البرلمان، خوان غوايدو، على السلطة، بأنها “3 أشهر من تهريج الإمبريالية الأمريكية الشمالية، التي تحاول شن هجوما على السلطة في فنزويلا”. وأضاف: “هي أيضا 3 أشهر من الثورة البوليفارية والسلطة الشعبية والتحالف المدني العسكري و3 أشهر من السلام والعمل”.

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