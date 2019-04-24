طقس الاربعاء .. استمرار التساقطات المطرية بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاربعاء، ظهور سحب كثيفة فوق منطقة طنجة ومرتفعات الأطلس الكبير مع إمكانية سقوط بعض القطرات المطرية المتفرقة.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة، مع احتمال هبوب الزوابع الرملية فوق شمال الاقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بمنطقة طنجة والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الغربي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 – و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وبهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 08 و13 درجات بالواجهة المتوسطية وبالسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية.وستكون ما بين 13 و 18 درجة بباقي مناطق الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا، حيث ستتأرجح ما بين09 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و 19 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و25 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الاقاليم وبالقرب من السواحل الجنوبية .وستكون ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

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