سطات..الامن يطيح بأفراد عصابة بينهم فتاة

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها ان عناصر الامن الولائي المرابطين بالسد القضائي بالمدخل الشمالي لمدينة سطات، تمكنوا صباح اليوم الثلاثاء من القاء القبض على عصابة تتكون من اربعة اشخاص بينهم فتاة.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن افراد العصابة استقلوا سيارة للاجرة من الحجم الكبير من قلب محطة الطاكسيات بسطات، وما أن بلغوا السد القضائي حتى تم اخضاع السيارة لتفتيش روتيني تبين من خلاله ان احد الموقوفين مبحوث عنه بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، كما أنه حديث الافراج عنه من السجن، واضافت ذات المصادر أنه وفي اطار التحقيق مع الموقوف اطلق اثنين منهم سياقنهم للريح صوب الحقول والهضاب المجاورة لغابة سطات غير بعيد عن الطريق السيار، اذ تجندت العناصر الامنية المكونة من عناصر الامن التابعة للدائرة الامنية ومعها عناصر الضابطة القضائية لمطاردتهما لفترة من الزمن قبل ان يتم توقيفهما ووضع الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات معهم بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

التحقيق مع الموقوفين واخضاعهم لتفتيش دقيق، اسفر عن حجز سكين من الحجم الكبير بالاضافة الى مبلغ مالي قيل انه متحصل عليه من سرقات سابقة.

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