العثمــاني : الفريق الحكومي يعمل باستمرار من أجل صالح العباد والبلاد

هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ،اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء ، أن الحكومة “مرتبطة بعقد أخلاقي” وتعمل وفق رؤية “شمولية وموحدة ومشتركة” ، من أجل إنجاز الأوراش الجارية والتفكير في تحديات المستقبل.

و شدد العثماني ، الذي حل ضيفا على الدورة الثامنة للقاء “وقت الشاي “، الذي يشرف على تنظيمه اتحاد الصحافة الفرنكوفونية في المغرب ،على أن عمل الحكومة لا يتأثر بالسجالات الحزبية التي تبقى “عادية” ، بل على العكس من ذلك ، يتمتع الفريق الحكومي ب”روح جماعية قوية” ويعمل باستمرار “من أجل صالح المواطنين و البلاد “.

وذكر رئيس الحكومة ، من جهة أخرى ، بأن قطاعات التعليم والصحة و التشغيل تتصدر قائمة الأولويات التي حددتها الحكومة ، مؤكدا ،على سبيل المثال، على أن الميزانية المخصصة للتعليم ارتفعت بنسبة 25 في المائة برسم سنة 2019 مقارنة مع 2016.

وأبرز رئيس الحكومة الأهمية التي يتم إيلاؤها للمجال الاجتماعي ، والتي تتمثل بشكل خاص في التدابير والمخططات القطاعية المعتمدة لفك العزلة عن عدد من المناطق ، وتوفير الكهرباء و الماء الصالح للشرب.

واعتبر أن نجاح الاستراتيجيات المعتمدة يتطلب انخراط جميع الشركاء ، مجددا التأكيد على استعداد الحكومة للأخد بعين الاعتبار جميع المقترحات البناءة و المثمرة .

و في معرض رده عن سؤال حول حرية الصحافة و الولوج للمعلومة ، أعرب السيد العثماني عن استعداده لبذل المزيد من الجهد لتعزيز المكتسبات وسد الثغرات ، خاصة وأن المهنة تتوفر حاليا على هيئة تتمتع بدعم الدولة وتشكل قوة اقتراحية وآلية للمواكبة ، تتمثل في المجلس الوطني للصحافة.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0