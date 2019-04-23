بعد 7 ثوانٍ.. شاهد أسرع هدف في تاريخ “البريميرليغ”

هبة بريس ـ القسم الرياضي

دخل المهاجم الإيرلندي شين لونج تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيله الهدف الأسرع خلال مباراة فريقه ومضيفه واتفورد، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية.

ونجح “لونج” في هزّ شباك واتفورد بعد مرور 7.69 ثوانٍ على صافرة بداية المباراة، ليكون بذلك الهدف الأسرع في تاريخ “البريميرليغ” بحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات.

وتفوق لونج بذلك على هدف ليدلي كينغ الذي جاء بعد 9.82 ثوانٍ، في حين حلّ هدف المهاجم الإنجليزي الأسبق آلان شيرر ثالثاً بـ10.52 ثوانٍ.

ويحتل ساوثهامبتون المركز السادس عشر في البطولة الإنجليزية، في حين يظهر واتفورد في المرتبة الثامنة.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المقاطع واللقطات “الاستثنائية” تحظى بمتابعة جارفة وضخمة، ويتم تداولها وتناقلها على نطاق واسع بمواقع التواصل والشبكات الاجتماعية، كما تتم الإشادة بها أو التحذير منها، بحسب ما تتضمنه من وقائع وأحداث

.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0