نتائج الاستفتاء على الدستور المصري تثبّت السيسي حتى 2030

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، ما قالت إنه نتيجة الاستفتاء الشعبي بشأن التعديلات الدستورية، التي جاءت بموافقة بلغت نسبتها 88.83%.

وذكرت الهيئة، في مؤتمر صحفي عقدته في القاهرة، مساء اليوم، أن أكثر من 27 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء، نسبة بلغت 44.33%، في حين بلغ عدد الموافقين 23 مليوناً و416 ألفاً و741 صوتاً، بنسبة 88.83%، وعدد غير الموافقين مليونان و945 ألفاً و680 صوتاً بنسبة 11.17%.

وانطلقت السبت الماضي عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر، على مدى ثلاثة أيام، وسبقها ثلاثة أيام للمصريين الموجودين خارج البلاد.

وتمنح التعديلات الرئيس عبد الفتاح السيسي عامين إضافيين على فترته الحالية، كما تمنحه إمكانية الترشح لست سنوات جديدة لينتهي حكمه المفترض عام 2030، وتطلق التعديلات يد السيسي في السيطرة على مؤسسة القضاء.

كما تمنح التعديلات المؤسسة العسكرية سلطات سياسية واسعة، وإمكانية التدخل لحماية الدستور ومدنية الدولة.

وكانت هذه الخطوة قد تعرضت للعديد من الانتقادات من قبل معارضي الحكومة المصرية، الذين اعتبروا التعديلات بمنزلة خرق للدستور من أجل بقاء السيسي في الحكم لفترة أطول.

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