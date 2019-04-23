الكتانـي: عصيد حـاقـد على الإسلام

نُشر بتاريخ :  2019-04-23 - 21:13
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هبة بريس ـ الرباط

دخل الشيخ السلفي الحسن الكتاني على خط تعليقا تصريحات الناشط الأمازيغي، أحمد عصيدوالتي ادلى بها في الندوة التي نظمتها جمعية “مغرب الأنوار” بمدينة الدار البيضاء تحت عنوان “جذور الإرهاب والتطرف وتحديات الإصلاح الديني”، نهاية الأسبوع الماضي،

وقال الكتاني: “استمعت لمقطع يتحدث فيه المغرض عصيد عن عدم وجود علماء مسلمين عبر التاريخ وقد تعجبت لمدى حقده على الإسلام وأهله حتى وصل به الأمر للجهل المركب والكذب الصراح”، وفق تعبيره.

وأضاف الكتاني في تدوينة له على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”: “الجواب أن نقول لهذا الجاهل: وما هو مستواك الثقافي أصلا حتى تتكلم في امور اكبر منك؟ اما علماء الطب والفلك والحساب والكيمياء وغيرها فقد علموا أسيادك الغربيين العلوم وأخرجوهم من ظلمات القرون الوسطى فسلهم يخبروك فهم أوثق منا عندك”، على حد قوله.

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2 تعليقان

  1. Mohamed

    في 21:34

    Ce khatani est entrain de rêver.
    Peut être archimed newton aflaton bernouli et autres sont des musulmans.dans ce cas ce barbu à raison

  2. محسن

    في 21:42

    عصيد حاقد على الاسلام وانتم حاقدون على الانسان

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