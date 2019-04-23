سابقة تاريخية بتعيين صافرة نسائية بالدوري الفرنسي

هبة بريس ـ القسم الرياضي

سيكون الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، الأحد المقبل، على موعد تاريخي بعد تعيين سيدة للمرة الأولى لتولي إدارة إحدى مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة المحلية.

وأسند اتحاد الكرة الفرنسي إلى ستيفاني فرابارت مهمة إدارة مباراة أميان وضيفه ستراسبورغ، ضمن الجولة الـ34 من البطولة الفرنسية، التي حسمها رسمياً باريس سان جيرمان للمرة الثامنة في تاريخه.

وباتت “فرابارت” السيدة الأولى التي تدير مباراة في الدوري الممتاز، علماً أنها أدارت مباريات للرجال في دوري القسم الثاني الفرنسي، منذ عام 2014.

بدوره أكد الاتحاد الفرنسي للعبة في بيان رسمي أن هذه المباراة ستكون “إعداداً مثالياً لفرابارت، قبل قيادتها مباريات كأس العالم للسيدات في يونيو المقبل على أرض فرنسا”.

وستشهد كأس العالم للسيدات استخدام تقنية “حكم الفيديو المساعد”، لتتحصل فرابارت على فرصة التحكيم بالتعاون مع التقنية في مباراة أميان وستراسبورغ.

ولا تعد فرابارت السيدة الأولى التي تخترق عالم التحكيم في مباريات الرجال بالمسابقات الأوروبية الخمس الكبرى؛ إذ سبقتها الألمانية بيبيانا شتاينهاوس التي أدارت 14 مباراة في دوري القسم الأول الألماني على مدار الموسمين الحالي والماضي.

كما تظهر شون ماسي إليس كحكم مساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل منتظم منذ 2010.

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