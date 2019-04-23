تارودانت : أزمة فريق شباب الكفيفات تهدد المستقبل السياسي لـ الـ “بودلال”

ع بركة ـ هبة بريس

هدد مكتب المسير لفريق شباب الكفيفات بتارودانت، الممارس ضمن أندية بطولة عصبة سوس ماسة لكرة القدم، إنسحابه من بطولة العصبة هذا الموسم، بسبب أزمة مالية لازمت الفريق طيلة موسمين متتاليين، بسبب عدم توصله بالمنحة السنوية من المجلس الجماعي للكفيفات الذي تسيره نجلة التجمعي محمد بوهدود بودلال.

وقالت مصادرنا ، أن المكتب المسير للفريق سيقدم بدوره استقالته الجماعية من تسيير النادي الكروي، محملا المسؤولية “في ضياع الفريق الى منتخبي الجماعة ومعها السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي.

ومهما أن الفريق يمثل ” القبيلة ” التي ينتمي لها القيادي التجمعي والملياردير محمد بودلال، غير أن هذا الاخير فشل في انقاذ أزمة فريق ” قبيلته” التي ظلت وفية له أزيد من أربعة عقود، بمنحه أصواتها الانتخابية، لكن مهما ذلك بقي الرجل ” بخيلا” على شباب المنطقة، بعدما اتبث شباب الكفيفات جدارته في كسب مباريات وتصدر المجموعة بإمكانيات ذاتية من رئيس الفريق ” محمد اللبزة” مؤسس الفريق الكروي، الذي ضحى بأمواله من أجل أن يسطع نجم المنطقة كرويا ضمن القبائل الاخرى، وينتشل شباب المنطقة من المخدرات والسموم، غير أن الرجل لم يجد من يسانده، بعد إجتماعات مع اعيان المنطقة، التي لم تخرج سوى بإلتهام ” الوجبات الغذائية” وبعدها كل يذهب في حال سبيله.

الفريق لا يتوفر على حافلة ، ولم يتسلم المنح ، ولا يسانده أحد من فلاحي المنطقة، ومهدد بالتوقف عن مواصلة مشواره الكروي في بطولة العصبة .

واوضح مصدر للجريدة أن هذا القرار جاء بفعل “الأوضاع المادية الصعبة التي يمر منها النادي،

نفس المصدر أكد أن الرئيس الحالي محمد لبزة الوحيد الذي يقوم بصرف مستحقات الأطر التقنية و منح المقابلات، والكازوال من ماله الخاص، في ظل غياب أي دعم او مساندة من العائلة السياسية القوية بالكفيفات بودلال،

واستنكرت فعاليات رياضية بمنطقة الكفيفات قرار المجلس الجماعي بإقصاء فريق شباب الكفيفات من المنحة ، وهو ما ارهق ميزانيته بمصاريف إضافية وضعته في عجز مادي خطير”، مما دفع بمسؤوليه الى التهديد بالانسحاب

فريق شباب الكفيفات الذي يضم حوالي 150 لاعب من مختلف الفئات، والذي يتابعه جمهور يتجاوز 20 الف من قبيلة الكفيفات وقبائل أخرى، يرى مهتمون بالشأن الرياضي بالمنطقة أن زوال الفريق وخروجه سيكون ” رصاصة ” الرحمة للمشوار السياسي ل أل بودلال بالمنطقة في الانتخابات المقبلة.

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