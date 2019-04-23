الأمن ينفي استعمال القوة لتفريق مسيرات “أساتذة التعاقد” بالرباط

هبة بريس - الرباط

نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، تدخل عناصر القوة العمومية لتفريق مسيرات أساتذة التعاقد، التي لازالت مستمرة في هذه الأثناء على مستوى شارع محمد الخامس بالرباط.

وأوضح المصدر الأمني أنه تم رصد ثلاثة حالات للتظاهر بالإغماء بعدما حاولت الطلائع الأولى للمحتجين الخروج عن المسار المحدد لهم على مستوى ساحة 16 نونبر، بحيث أصروا على التجمهر بعين المكان ودخلوا في احتكاك مع الترتيبات الأمنية الموضوعة بعين المكان، تفاديا لعرقلة حرية السير والجولان.

واستطرد ذات المصدر، بأنه الحالات الثلاث غادرت المستشفى فورا، داحضا بشكل قطعي الأخبار التي تتحدث عن استعمال القوة والتي اعتبرها مشوبة بالتضليل.

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