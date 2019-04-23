ماذا يقع في الغرفة الثانية؟؟ …المستشارون غاضبون

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يبدو هذه الايام الغرفة الثانية ” مجلس المستشارين” ليس على ما يرام ، فبعد ” القربلة ” ما بين الجماني و بنشماس رئيس مجلس المستشارين حول ” المناصب ” ، وقع بعد زوال اليوم الثلاثاء، ارتباك في قاعة المجلس، بسبب توثرات بين بعض المستشارين ونائب رئيس مجلس المستشارين عبد الصمد قيوح بسبب التوقيت المخصص لطرح الاسئلة

الوضع دفع بنائب رئيس مجلس المستشارين برفعها، بناء على طلب من الفرق بالمجلس.

ويرجح أن يكون العطب التقني الذي أصاب النقل التلفزي للبث المباشر لجلسة مجلس المستشارين ان يكون السبب في تعليق أشغالها.

خصوصا بعد اكتشاف أن المغاربة تتبعوا صوت المستشارين دون صورة، مما جعل الكثيرون يفضلون ترك القناة التي لم تقدر حتى تأمين نقل أشغال مجلس المستشارين.

الوضع أغضب المستشارين، لأن حضورهم ومناقشتهم لقضايا الاقاليم التي ينتموا اليها دون وجود تلفاز ينقل مداخلاتهم للمواطنين ” بلاش منو ” .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0