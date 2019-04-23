جولة الملك محمد السادس الى الخليج ترسخ ” الأخوة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ستشكل زيارة الملك محمد السادس الى بعض دول الخليج ، الأسبوع المقبل، ترسيخ ” الاخوة ” بين الاشقاء، وتجاوز الأزمة بين الرباط و الرياض وأبو ظبي على وجه الخصوص.

وتأتي الزيارة الملكية، بعد جولة قام بها وزير الخارجية ناصر بوريطة، حمل خلالها رسائل الى الاشقاء الخليجيين للتحضير للزيارة الملكية، حيث من المنتظر أن يحل الملك محمد السادس في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، لكنه لن يزور الإمارات العربية المتحدة بحسب ما تداول في وسائل اعلام أجنبية.

الزيارة ستكون ايجابية بين المملكة المغربية ودول التعاون الخليجي، لتجاوز الخلافات وتقدير موقف المغرب من انسحابه من تحالف السعودية في اليمين، وهو ما تأكد بأنه موقف حكيم بعد انسحاب دول أخرى كانت مشاركة.

ومهما أن كثيرون يعتبرون وقوف السعودية ضد ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم، بأنه كان سببا، غير أن المغرب، لم يعر للموقف أهمية، بعد نال تصويت عدد من الدول العظمى، بل إن تجاوز حصار دول الخليج على قطر، كان سببا مباشرا في الازمة التي لم تعمر طويلا بسبب عمق العلاقات الخليجية المغربية .

ومهما أن الرباط قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها رفضها وصاية دبلوماسية من طرف دول الخليج، غير أنها تحاول القيام بدور الوساطة لإنهاء الحرب في اليمن، وتصفية الأزمة بين الدوحة ودول الخليج، وبالأساس تهدئة التوتر الجديد في الملف الليبي والعودة للمسار السياسي الذي توجته محادثات واتفاق الصخيرات المغربية سنة 2016.

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