توقيف عنصر آخر بالداخلة للاشتباه في علاقته بالخلية الإرهابية بسلا

هبة بريس

مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوص الخلية الإرهابية الموالية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، التي تم تفكيكها صباح الثلاثاء 23 أبريل بمدينة سلا، من إيقاف عنصر آخر بمدينة الداخلة، بتنسيق مع مصالح الشرطة بهذه المدينة، وذلك للاشتباه في علاقته بأفراد هذه الخلية.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن البحث لايزال جاريا مع المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كان قد تمكن من إيقاف ستة متطرفين بمدينة سلا أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم لـ”داعش”، كانوا في مراحل متقدمة لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0