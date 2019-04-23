شباب من ساكنة تمارة للبرلماني البيجيدي :”أنا تماري ماشي بوزبال“

هبة بريس – الرباط

سارع بعض الغيورين، من ساكنة مدينة تمارة للرد على البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والنائب الأول لرئيس الجماعة، عبد العزيز العايض، الذي وصف عبر تدوينة فايسبوكية الأشخاص الذين يضعون الأزبال خارج مكانها ب”بوزبال“.

ورد بعض شباب مدينة تمارة على النائب البرلماني عبر بطباعة أقمصة كتب عليها عبارة :”أنا تماري ماشي بوزبال“، معبرين عن امتعاضهم من الأسلوب الذي تحدث به البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ووصفهم الساكنة بهذا الوصف، على حد تعبيرهم دائماً.

وكان العايض قد نشر تدوينة فايسبوكية جاء فيها “في أقل من 24 ساعة على وضع الحاويات تحت أرضية يأبى بوزبال أو بوغنان إلا إن يرمي النفايات في غير مكانها، وتصر الجماعة والشركة المفوض لها القطاع على القيام بالواجب وتنظيف المجال ، لأن المواطن التماري يستحق الأحسن، وشكرا لعامل النظافة والله يهدي بوزبال”.

هذا ولاقت التدوينة ردود أفعال مختلفة بين مستنكرين وصف النائب البرلماني الساكنة بهذا النعت، وبينما اعتبر أن القصد كان أصحاب هذه التصرفات ممن يرمون الأزبال خارج الحاويات المخصصة لها، وأن كلمة بوزبال تسقط على هؤلاء فقط وليس على ساكنة تمارة. على حد تعبير التعاليق دائماً.

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